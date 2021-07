Troca da frota provisória por ônibus zero KM acontece até o final de agosto

Veículos estão sendo montados na fábrica da Marcopolo, em Caxias do Sul, e começam a chegar nos próximos dias. Foto: divulgação

Desde a última segunda-feira, 26 de julho, três novas empresas são as responsáveis pelo transporte dos passageiros que utilizam os ônibus do TRIAR: Imperial Transportes, Francovig Transportes e Sharp Turismo.

Das três empresas que começaram a operar o Transporte Integrado de Araucária no início desta semana, duas já a fazem na condição de vencedoras da licitação de concessão promovida pela Prefeitura. São elas: Imperial e Francovig. Já a Sharp Turismo foi contratada emergencialmente. Isto porque, embora tenha sido a vencedora do lote Norte, não foi possível finalizar o processo de licitação em razão de disputas judiciais e administrativas travadas entre ela e a segunda colocada no certame, a Melissa Transportes.

De maneira geral, os problemas com a implantação do Novo TRIAR foram menores do que poderiam ser. Afinal, estamos falando de um sistema que transporte diariamente milhares de pessoas. Embora poucos, problema é sempre problema e quem foi afetado por ele ficou na bronca.

Essencialmente, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), os enroscos aconteceram em veículos operados pela empresa que venceu o lote Sul, a Francovig. “Identificamos algumas situações de ônibus que apresentaram problemas, até porque eles estão utilizando uma frota provisória. Tão logo fomos informados, notificamos a empresa, que providenciou a troca. Mas, no geral, podemos dizer que nenhum passageiro ficou sem poder se deslocar e esses percalços que surgiram serão superados, analisou o secretário de Planejamento, Samuel Almeida da Silva.

Frota zero

A boa notícia para quem tá sofrendo andando nos “pau velho” provisórios colocados temporariamente para operar as linhas da Francovig é que até o final de agosto esses ônibus serão trocados por veículos zero quilômetro. São 31 ônibus novos já sendo encarroçados pela empresa Marcopolo em sua sede na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Esses 31 novos ônibus já eram para estar prontos, porém o segmento automotivo tem sofrido com a falta de peças e outros insumos em razão da pandemia. Porém, de acordo com a Francovig, a Marcopolo conseguiu normalizar a produção nos últimos dias e está conseguindo concluir diariamente a montagem de dois a três veículos para atender Araucária. Alguns deles, inclusive, já estão prontos e vindo para a cidade por esses dias. Com isso, já a partir da próxima semana, teremos “Minions Bus” atendendo as linhas do lote Sul.

Quais linhas vão ganhar ônibus novos?

Com a chegada dos novos ônibus comprados pela Francovig, todas as 18 linhas que ela opera passarão a utilizar veículos zero quilômetro. Na área urbana os itinerários contemplados com “Minions Bus” são Jardineira, Lótus, Planalto, Fonte Nova Shangri-la, Santa Regina, São Francisco, Costeira D’ Ampezzo e HMA/UPA. Outras nove linhas que atendem a área rural também passam a circular com ônibus novos: Tietê Onças, Fundo do Campo, Campo do Bastião, Tietê Fazendinha, Lagoa Grande, Capinzal, Passo da Gralha, Vila do Sossego e Capoeira Grande.

Para atender a demanda de Araucária, a Francovig comprou 31 ônibus. Destes, 28 integram a frota operante, que roda diariamente, e três são reservas, que entram em cena quando necessário.

Uma das grandes expectativas dos usuários do transporte coletivo de Araucária é saber como serão os ônibus que irão transportá-los a partir da próxima semana. Para quem tem essa curiosidade, existe uma notícia boa e outra ruim.

A boa é que das três empresas que venceram a licitação, duas já informaram que irão operar com frota composta de ônibus zero KM e a terceira trabalhará utilizando veículos com idade média de 4 anos. Hoje, os carros da Viação Tindiquera têm idade média de 7 anos.

A notícia ruim, no entanto, é que nem todos os veículos novos que irão operar o sistema já estão prontos. Isto porque, como se sabe, comprar ônibus não é igual a comprar ovos, que você chega na quitanda e eles estão lá à sua disposição, a “pronta entrega”.

Idade da frota

Os 31 ônibus novos ônibus que chegam para atender o TRIAR até o final de agosto se somarão aos 24 novos que já estão em circulação. Com isso, a frota zero alcança 55 veículos dos 95 que compreendem o sistema. Os outros 40 que operam pertencem a Sharp Turismo, que opera por meio de contrato emergencial. Embora não sejam veículos novos, a idade média dessa frota é de quatro anos, bem inferior aos ônibus da antiga concessionária, a Viação Tindiquera, que tinha frota com idade média de sete anos.

Migração de dados gerou problema na validação dos cartões-transporte

Embora a implantação do Novo TRIAR tenha gerado poucos transtornos para que os passageiros se deslocassem, um problema afetou todo o sistema: a bilhetagem.

Acontece que, além da mudança das empresas que operam o TRIAR, também foi mudada a empresa responsável pela gestão da bilhetagem. Até então quem fornecia os validadores e o software de gestão desses dados era a DataProm. Agora será a Transdata. A troca implica na necessidade de migração dos dados para o sistema desta segunda empresa.

De acordo com o apurado pelo O Popular, a DataProm forneceu o banco de dados com as informações dos cartões-transporte de todos os usuários do sistema somente na semana passada.

O arquivo em questão tem alguns gigabytes e a inclusão dessas informações no sistema da Transdata tem apresentado algumas inconsistências. Em razão disso, os usuários do TRIAR não têm conseguido validar o cartão para passar pela catraca, sendo que – na prática – o acesso aos ônibus tem acontecido de graça, sem a necessidade de pagar a tarifa. Esse “problema-bom” deve ser resolvido ao longo das próximas semanas.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021