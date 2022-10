Troca de figurinhas da Copa vai mobilizar colecionadores no próximo sábado (15)

Faltando pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo 2022 (20 de novembro), a galera que está fazendo o álbum de figurinhas está super ansiosa para completar a coleção. Ao todo são 670 cards para concluir o álbum, com destaque para os atletas das 32 seleções participantes da competição, que ocorrerá no Qatar. Como há figurinhas mais difíceis que outras – é o caso do card do jogador brasileiro Neymar – os colecionadores acumulam repetidas. Para gastar menos e completar a coleção mais rápido, a solução é participar de eventos de trocas.



Com este pensamento, a Loja Araucária Coleções vai dar uma ajudinha para os colecionadores de Araucária e região, promovendo um super evento no próximo sábado, 15 de outubro, das 9 às 15h, especial do Dia das Crianças. Os colecionadores vão poder trocar suas figurinhas repetidas e as crianças – os adultos também – terão muitas atrações para se divertir.



“Estamos preparando uma estrutura bem bacana aqui na loja para receber os colecionadores. Duas tendas serão armadas e serão colocadas várias mesas e cadeiras para que a troca dos cards aconteça com conforto para todos. Teremos também o sorteio de brindes, distribuição gratuita de refrigerantes, cama elástica e a presença do Homem Aranha, para as crianças que quiserem tirar fotos ao lado do super herói. Todos estão convidados”, diz Hassan Neto.



Serviço



A loja Araucária Coleções está localizada na Rua Manoel Ribas, 521 – Prédio Amarelo e conta com uma grande variedade de álbuns de figurinhas (Harry Potter, Batman, Lol, Star Wars, Fórmula 1, campeonatos de futebol em geral, animes, filmes, séries) e colecionáveis em geral.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo