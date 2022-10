Troco Solidário da Havan vai beneficiar o CMAEE Joelma

O CMAEE Joelma foi uma das entidades escolhidas pela loja Havan para ser beneficiada pela campanha Troco Solidário. O centro atende crianças e estudantes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências, paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. Nos dias 6 e 10 de outubro, parte desses estudantes, acompanhados por pais e professores, foram até a loja agradecer e conhecer os colaboradores pela iniciativa.



“Fomos recebidos com muito carinho e atenção. A loja possui rampa de acessibilidade, sendo um espaço que permite a presença de todos, acolhendo e respeitando as pessoas nas suas necessidades e diferenças. Temos certeza que todos ganhamos, pois foi um momento de aprendizado, lições fundamentais como o respeito, a empatia e a solidariedade”, comentou a diretora Emiliane Woijick Selenko.



Ela disse que para as crianças e estudantes foi uma oportunidade de descobrir novos ambientes fora da sala de aula, usufruindo com igualdade. “Foi um exemplo de interação entre todos”, reforçou.



Segunda vez



A campanha Troco Solidário da Havan vai até dezembro e conta com a participação dos clientes para arrecadar doações para entidades e instituições nas cidades onde a marca possui lojas. Ao pagar suas compras com dinheiro, o cliente é convidado pelo operador de caixa da loja a doar parte de seu troco.

Esta não é a primeira vez que a loja selecionou o CMAAE Joelma para participar. Em 2019 o Centro foi beneficiado e com o valor que recebeu conseguiu comprar muitos materiais sensoriais e diferenciados para o trabalho pedagógico com as crianças e estudantes.