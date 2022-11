Tu é boleiro? Então se prepare! Araucária terá campeonato “um contra um” em janeiro

Se você gosta de bater uma bolinha e se gaba de ter uma habilidade “diferenciada”, se prepare! O Popular está ajeitando o terreno para você mostrar se é bom mesmo de bola ou é só mais uma garganta!

A competição que agora chega a Araucária é febre em vários estados da região nordeste do país e até fora do Brasil. Trata-se do primeiro campeonato de futebol um contra um da cidade: O PopOne! O torneio prioriza o talento e a habilidade individual do peladeiro, com cada jogador se inscrevendo sozinho para os jogos. O campeão leva um cinturão e mais R$ 3.000,00. Exatamente! Embolsa “três conto”, limpinho!

Os interessados em jogar o campeonato já podem se inscrever pelo WhatsApp (41) 3614-2500. Para participar do torneio é preciso ter, no mínimo, 16 anos e pagar uma taxa de inscrição de R$ 30,00. O valor é válido para o primeiro lote. Então não perca tempo e garante sua vaga num valor barateza antes que elas acabem. O segundo lote de inscrições será lançado na primeira quinzena de dezembro e custará R$ 50,00. Já o terceiro lote terá preço de inscrição de R$ 70,00. Caso o candidato tenha menos de 18 anos será necessário o consentimento dos pais para participar.

Para promover o primeiro PopOne, O Popular tem como patrocinador master a empresa Fertilize. O projeto também é apoiado pelo Mineiro Bate Bola, onde acontecerão os jogos. O calendário completo da competição será divulgado na segunda quinzena de janeiro de 2023, já que o chaveamento depende do número de inscritos.

A ideia do projeto é que os jogos aconteçam em dois tempos de sete minutos. As regras são as básicas das peladas, de modo que habilidades como o drible, por exemplo, sejam sempre o foco da partida.

Tão logo a fase de inscrições esteja encerrada, a organização da competição promoverá uma espécie de arbitral para definir detalhes do projeto, como o tipo de traves que serão utilizada. As hipóteses são duas: trave reduzida, sem goleiro ou trave normal, com o goleiro sendo providenciado pela organização do campeonato.

Daí, gostou da novidade? Então, entre em contato com a organização somente por WhatsApp no telefone (41) 3614 – 2500 e conheça mais detalhes.