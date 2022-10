Turismo está cadastrando propriedades rurais que tenham interesse em receber visitantes

O Centro de Informações Turísticas de Araucária (CIT), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), está realizando um mapeamento de locais na área rural que podem e têm interesse em receber visitantes. A iniciativa visa conhecer e cadastrar esses locais com potencial visando a estruturação de ações integradas para desenvolvimento de novas rotas turísticas. Os proprietários rurais que têm interesse podem entrar em contato com o CIT pelo telefone (41)3614-7651 ou via WhatsApp (41)9284-4679, ambos com atendimento em horário comercial (segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas).

É importante esclarecer que a ação visa cadastrar negócios já estabelecidos ou situações em que o interessado ainda não colocou a ação em prática. Entre as situações que podem ser de interesse para atividades turísticas estão: chácaras/fazendas que podem receber visitantes, locais de alimentação/gastronomia (restaurantes, lanchonetes, mercearias…), pesque-pague/colhe-pague, locais de artesanatos, pousadas, passeios rurais; locais particulares com atrativos naturais, históricos ou arquitetônicos.

O CIT de Araucária fica à rua Vitor do Amaral, nº 416, Centro.