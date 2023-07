Último dia para o cadastro do Espaço Criança será nesta sexta-feira (21)

Na sexta-feira (21/07) será o último dia para realizar o cadastro para o Espaço Criança, no CMEI Jardim do Conhecimento, no Centro, com vaga para 166 crianças. Esse projeto garante o cuidado, a proteção, saúde, higiene e alimentação adequada de crianças (0 a 3 anos) que, comprovadamente, não poderão ter o acompanhamento dos pais durante o período de recesso escolar e/ou que estão em situação de vulnerabilidade social.

É importante esclarecer que esse atendimento não tem vínculo com os professores responsáveis ou com as atividades pedagógicas previstas durante o calendário escolar. Sendo assim, de acordo com informações da Secretaria de Educação (SMED), as crianças ficarão sob a responsabilidade de uma equipe de cuidadores, onde participarão de várias brincadeira e atividades de recreação.

Após solicitação da SMED, em junho deste ano, as unidades da educação infantil encaminharam informações sobre famílias que precisariam desse atendimento durante o recesso. As famílias precisaram fazer um pré-agendamento e os responsáveis foram até a sede da secretaria comprovar a real necessidade.