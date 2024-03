Últimos dias! Exposição Parque dos Dinossauros vai só até domingo (31)

O Parque dos Dinossauros, com suas gigantes esculturas jurássicas, permanecerá em exposição no Parque Cachoeira até o domingo de Páscoa (31/03), diariamente das 5h às 23h. A exposição foi trazida para proporcionar entretenimentos aos araucarienses, por isso a Prefeitura pede à população que ajude a cuidar e preservar as esculturas.

Os “dinos” são uma obra do artista Jonas Lima Correa Neto e algumas peças chegam a atingir até 10 metros de altura. Buscando trazer veracidade e detalhes dos animais jurássicos, o artista produz as obras de forma totalmente artesanal, os exemplares são feitos em argila e revertidos com fibra e resina. A edição deste ano traz esculturas de espécies diferentes, como o Carnotauro e o Estiracossauro e conta também com dinossauros montados dentro da água. Embora sejam resistentes, o ideal é que as pessoas não subam ou se pendurem nas esculturas, até mesmo para evitar quedas.

O Parque dos Dinossauros é um atrativo super interessante não apenas para as crianças, mas também para os adultos, e certamente é um convite para todas as famílias araucarienses.