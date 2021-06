Ultramaratonista lança vakinha para ajudar com custos de competição no Rio Grande do Sul

Foto: divulgação

Alessandro Rodrigues da Silva, 31 anos, é um atleta, especializado em corridas e ultramaratonas. O araucariense já se classificou em diversas competições e agora se prepara para um novo desafio: a Cassino Ultra Race, no Rio Grande do Sul. A prova acontece de 23 a 26 de setembro — e é uma das maiores ultramaratonas do mundo, com mais de 230 quilômetros de extensão. Para ajudar nos gastos com a prova, Alessandro criou uma vakinha virtual, disponível no link: vaka.me/625886.

Os gastos incluem: inscrição, passagens, hospedagem e suplementos ao longo da prova. A vakinha fica disponível para toda a comunidade contribuir até setembro, quando acontece a ultramaratona. Alessandro trabalha no ramo de embalagens e, segundo o atleta, com o apoio fica mais fácil custear a competição. O ultramaratonista também está aberto ao apoio e parcerias de empresas, em troca de divulgação na camisa que utilizará como uniforme durante a prova.

Sobre a ultramaratona

Realizada pela primeira vez em 2015, a Cassino Ultra Race é reconhecida pelo International Trail Run Association (ITRA), responsável por analisar e conferir o grau de dificuldade de eventos desse porte. Neste ano, a prova acontece entre os dias 23 e 26 de setembro, com largada na Barra do Chuí e chegada na Barra de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. A Cassino Ultra Race terá apenas uma etapa de competição solo, com liberdade de ritmo e duração máxima de 54 horas. Podem participar atletas masculinos e femininos, com experiência mínima de duas ultramaratonas em 2019 ou até quatro ultramaratonas nos três últimos anos.

Texto: Laís Almeida sob supervisão de Maurenn Bernardo