Uma nova oportunidade para o HMA

Foi causa de grande satisfação saber que a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, gestora do Hospital Erasto Gaertner, passará a administrar temporariamente o Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Vindo de algumas experiências desagradáveis com outros institutos, os usuários do HMA mereciam coisa melhor. Houve um tempo em que se falava que a cidade precisava de um hospital com corpo completo, com UTI e capacidade de atender localmente qualquer emergência. Vinha de longa data os relatos de pessoas que morriam no caminho para Curitiba. De lá para cá houveram muitas frustrações. Primeiro com a tentativa de se melhorar o antigo Hospital São Vicente, que parecia um poço sem fundo, onde se canalizava recursos e não se via resultado. Pessoas continuavam morrendo no caminho para Curitiba e parecia que se vivia numa província distante.

Vieram alguns paliativos. Um pronto socorro um pouco mais especializado, atendimento 24 horas, mas ainda faltava muita coisa. Esperávamos que o HMA fosse nossa solução.

Infelizmente, as empresas que administraram o nosso hospital deixaram a desejar, apesar da fortuna investida a cada ano.

A Liga que assumirá o hospital é referência no Paraná e no Brasil. Já administra, além do Erasto, outros centros ligados a ele. Experiência e competência é o que não falta.

É o desejo de todos os araucarienses e votos sinceros deste periódico que essa nova gestão consiga oferecer a esse povo trabalhador o que ele mais merece; um atendimento médico de qualidade. Pense nisso e boa leitura.

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021