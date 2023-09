Unamar coordena novas eleições em associações de bairros

A União das Associações de Moradores de Araucária – Unamar continua coordenando o processo de eleições nas associações de moradores e demais entidades filiadas.

Na associação do Moradias Maranhão a nova diretoria tem como presidente Edson Lopes da Silva, vice Constanti Zafiris, primeiro secretário Joacir dos Santos Ribas, segundo secretário Valdecir Medeiros Leite, primeiro tesoureiro Raulino Santos Boaventura, segundo tesoureiro Alair Gonçalves de Oliveira. No Conselho Fiscal a presidente é Elisangela Aparecida Santiago e os membros são Dina dos Santos, Alexandre Felipe Levernann Arbigaus, Patrícia Isabel dos Santos Bastos e Isabel da Luz Rodrigues.

A associação de moradores da comunidade Santa Cruz também tem nova diretoria. O presidente eleito foi Remilton Rodrigues dos Santos, vice Jefferson Silva dos Santos, primeira secretária Rosimeire Fernandes, segunda secretária Vanessa Maiara Airich, primeiro tesoureiro Jonatan Cerqueira Dominiciano e segundo tesoureiro Magno Batista de Souza. No Conselho Fiscal estão o presidente Rodrigo de Oliveira Carneiro e membros Alexandro de Oliveira Cerqueira, Daniele da Silva, José de Aquino, Adriano Barbosa dos Santos, Matilde Terezinha de Souza, André Nazareno Nascimento e Alexandro Ávila dos Santos.

Na associação da Favorita duas chapas irão disputar a eleição, uma delas encabeçada por Maria da Conceição Santos Fiuza e outra por Elisângela Gonçalves. A eleição acontecerá no domingo (10/09), das 10h às 16h, na sede própria da associação. “Para votar é preciso ter mais de 16 anos e apresentar documento com foto. Só terão direito a voto as pessoas que residem na área de abrangência da entidade”, explica Luiz Kaill, presidente da Unamar.

Edição n.º 1379