Unamar está coordenando eleições em entidades filiadas

A União das Associações de Moradores – Unamar está coordenando os processos de eleições nas suas entidades associadas. Neste mês de julho foram cinco eleições, nas associações de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Araucária, no Jardim Tupy, no Tayrá, nos Jardins Israelense e Arco Íris e no Sol Nascente. Para este mês de agosto estão previstas eleições nas associações Favorita, Santa Cruz, Maranhão, Santa Regina, Serra Dourada, Estação e Monalisa.

Segundo o presidente da Unamar, Luiz Kaill, as apresentações de chapas vão acontecer até o mês de dezembro e as posses de todas as diretorias eleitas deverão ocorrer em janeiro de 2024, para mandatos de 4 anos. “As associações, ONGs e demais entidades filiadas que estiverem com seus mandados vencendo deverão entrar em contato comigo pelo fone (41) 99696-6540 ou ir diretamente à sede provisória da Unamar, localizada na rua Jaraguá, 141 – bairro Estação, para agendar datas”, diz Luiz.

Presidentes eleitos

Na associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Araucária a presidente é Ludmila Escher Nogueira, vice Inês do Carmo Padilha, 1ª secretária Luciane Joelma Basso, 2ª secretária Regina Corassari, 1ª tesoureira Mônica da Cruz, 2ª tesoureira Franciele Oliveira. A presidente do Conselho Fiscal é Aparecida Maria Cardoso e membros Rayane Souza, Ione Miguel da Silva, Rosana Pereira kuligovski e Rosalva S. dos Santos.

O presidente da associação de moradores do Jardim Tupy é Adiclei de Souza Cruz, vice Dair José Corrêa, 1º secretário Izaque Alves da Silva, 2ª secretária Fabíola Fernandes da Silva, 1º tesoureiro Ronaldo da Silva, 2º tesoureiro Ezequiel de Jesus. No Conselho Fiscal o presidente é Lucas Vaz Dias e membros Ivonete Trzaskos e membros Patrícia Gregório, Ester de Souza e Luciana de Jesus.

Jhonatan Rocha é o presidente da associação de moradores do Tayra, vice Reginaldo Lopes, 1º secretário Rafael Henrique Conceição 2º secretário Paulo Sérgio Duarte, 1º tesoureiro Marcel Xavier, 1º tesoureiro Tiago Gislon. No Conselho Fiscal o presidente é Claudemir Araújo e membros William Mendes, Heston Xavier, Charllis dos Santos e Wagner Mendes.

Na associação de moradores dos Jardins Israelense e Arco Íris a presidente é Adriane Goreti Gonsalves, vice Ariadne Alves, 1ª secretaria Maria do Socorro de Freitas, 2º secretário Kellen Cristina Dominico, 1º tesoureiro João do Carmo Palheta, 2º tesoureiro Ed Carlos Espíndola. No Conselho Fiscal o presidente é Patrick Barreto e membros Daniel Alcântara Pinto, Valdinei Barbosa, Anderson Santos Silva e Gilberto Fernandes Souza.

O presidente da associação de moradores Criança Feliz do Jardim Sol Nascente é Genival Paulo da Silva, vice Marli Reis dos Santos, 1ª secretária Marili de Siqueira Marques, 2º secretário Sérgio Nunes, 1ª tesoureira Noeli Siqueira e 2º tesoureiro Gelson Reis dos Santos. No Conselho Fiscal o presidente é Jeferson Siqueira e membros Helinton Fábio da Cruz, Franciele de Fátima Correia, Alisson Habacuque Rodrigues e Clarice Martins Ferraz.

