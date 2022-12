Única Comunicação divulga Destaques 2022 em Araucária

O verdadeiro prêmio Melhores do Ano em Araucária divulgou esta semana a relação dos chamados Destaques do Ano, honraria concedida pela Única Comunicação com base em análise feita por formadores de opinião da cidade de Araucária.

Como se sabe, a grande diferença na definição dos Destaques é que, ao contrário dos Melhores do Ano, os vencedores não são escolhidos com base em votação aberta e sim por meio de análise acerca de diversos aspectos dos feitos realizados por essas pessoas ao longo do ano, bem como sua relevância para o desenvolvimento cultural, político, social e comercial de Araucária.

Neste ano de 2022, os Destaques foram divididos nas seguintes categorias: Homens do Ano, Mulher do Ano, Destaque Social, Destaque Artístico e Destaque Esportivo. Além disso, também foi concedido o Prêmio O Popular – Empreendedor do Ano, uma honraria voltada a homenagear comerciantes locais que contribuem para o desenvolvimento de Araucária.

Abaixo, você confere os homenageados e um pequeno resumo dos motivos levados em conta para concessão da honraria.

Homens do Ano

Os irmãos Pedro e Domingos Belniak, pelo empreendedorismo em construir o Shopping Pinheiros, o primeiro grande empreendimento do tipo executado em Araucária e com inauguração prevista para o final do ano de 2023. O Shopping Pinheiros terá mais de oito mil metros quadrados de área construída. Serão oito pavimentos que abrigarão cerca de oitenta lojas, uma ampla praça de alimentação com capacidade para 700 pessoas sentadas e estacionamento coberto.

Mulher do Ano

Mariliane Alves. Atleta araucariense, ela foi diagnosticada com câncer neste ano de 2022 e desde então vem travando uma luta pela vida. O exemplo de Mariliane, inclusive, mobilizou centenas e centenas de pessoas no mês de abril, para participar de uma prova que levou o seu nome.

Destaque Social

Programa Residência Cidadã da Prefeitura de Araucária. Projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Araucária e o Poder Judiciário vai entregar mais de cem casas para famílias em situação de vulnerabilidade social, que tenham na composição familiar crianças com menos de doze anos.

Destaque Artístico

Duo Brothers Band. Em 2022 a banda completa 15 anos de estrada. Hoje, o grupo é um quinteto que se apresenta com Marcelo Plautz na voz, violão e harmônica; Carlos Dallagrana na guitarra e voz; Anderson Martins no piano, Fábio Haiduk comanda o baixo e na bateria quem dita as batidas é Marcelo Naski. Os shows levam ao público uma mistura de Rock’n Roll, Pop Rock, Blues e MPB, com releituras e arranjos inspirados em grandes canções de clássicos nacionais e internacionais.

Destaque Esportivo

Diretoria do Três Jardins. Mesmo com todas as dificuldades para manter um time de futebol amador, a diretoria do time do Três Jardins conseguiu conquistar a Primeirona do Futebol de Araucária nas duas categorias em disputa: adulto e juvenil.

Prêmio O Popular Empreendedor de Sucesso

Milla Lacchi. O negócio de família começou com uma pequena loja no bairro Capela Velha. Com os passar dos anos, ganhou musculatura, abrindo filiais no Centro e também no bairro Iguaçu. Hoje, possui uma quarta loja em Fazenda Rio Grande, todas referenciais em moda feminina.