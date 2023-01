Unidade Básica de Saúde do Costeira passa a ser Unidade de Estratégia e Saúde da Família

A Unidade de Saúde Alceu do Vale Fernandes, no bairro Costeira, passou a ser uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família. Com essa alteração, a UBS passa a atender até as 19 horas, duas horas a mais que nas Unidades Básicas. O novo horário já está valendo.







De acordo com o Secretário de Saúde Adilson Seidi Suguiura, essa mudança foi possível por conta da contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e também pela reorganização das equipes. “Dessa forma conseguimos fazer essa modificação na modalidade de atendimento para Estratégia em Saúde da Família, proporcionando um atendimento de mais qualidade aos usuários”, destaca.

A principal premissa da Estratégia em Saúde da Família é tratar a saúde de uma maneira diferente do que estamos acostumados a ver, ela considera não apenas o indivíduo, mas todo o meio no qual está inserido: o ambiente familiar, social e até mesmo geográfico. Além disso, essa modalidade visa expandir, qualificar e consolidar os preceitos do SUS (Sistema Único de Saúde) na atenção primária, ampliando a resolutividade e o impacto na saúde.

Foto: Carlos Poly.