Unidades de Saúde de Araucária já começaram a aplicar a vacina bivalente contra a covid-19

A população do país todo está tendo a oportunidade de receber uma vacina que imuniza contra mais de uma variante da covid-19, a bivalente, e os cidadãos de Araucária não ficarão de fora disso. As Unidades de Saúde de Araucária já começaram a vacinar com este imunizante que faz parte da nova etapa da campanha do Ministério da Saúde.

Primeiramente, é previsto que sejam vacinados com a bivalente, os grupos considerados de risco, ou seja, os que têm maior chance de desenvolver a doença gravemente. Entre os quais: com 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. A expectativa do Ministério da Saúde é de que no mês de março o calendário de vacinação já seja ampliado para outros grupos de pacientes.

A Secretaria de Saúde de Araucária alerta que para receber a bivalente é necessário já ter recebido, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores. Portanto, quem ainda não fez, deve atualizar seu esquema vacinal antes de fazer a bivalente.

Mais informações podem ser obtidas pelo SOU SUS no telefone 0800.6425250.

Foto: Carlos Poly.