Unifacear está disponibilizando diversas vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD’s)

A Faculdade Unifacear está disponibilizando uma série de vagas para pessoas portadores da deficiência (PCD’s), para compor seu quadro de funcionários.

São vagas para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca, auxiliar ou agente de admissão acadêmica, assistente de atendimento, recepcionista, auxiliar almoxarifado e auxiliar ou assistente administrativo – Menor Aprendiz.

Confira os salários, locais e horários de trabalho de cada cargo:

Auxiliar ou assistente administrativo

Salário: 1.582,05 + VR R$ 15,00 por dia + VT.

Local: Araucária.

Horário: Disponibilidade para trabalhar até 22h.

Auxiliar ou assistente de biblioteca

Salário: 1.391,00 + VR R$ 15,00 por dia + VT.

Local: Araucária.

Horário: Disponibilidade para trabalhar até 22h.

Auxiliar ou agente de admissão acadêmica

Salário: 1.792,99 + VR R$ 15,00 por dia + VT.

Local: Araucária.

Horário: Disponibilidade para trabalhar até 22h.

Assistente de atendimento

Salário: 1.614,56 + VR R$ 15,00 por dia + VT.

Local: Kennedy.

Horário: Disponibilidade para trabalhar até 22h.

Recepcionista

Salário: 1.406,44 + VR R$ 15,00 por dia + VT.

Local: Kennedy.

Horário: Disponibilidade para trabalhar até 22h.

Auxiliar almoxarifado

Salário: 1.320,00 + VR R$ 15,00 por dia + VT.

Local: Araucária.

Horário: Disponibilidade para trabalhar até 22h.

Auxiliar ou assistente administrativo – Menor Aprendiz

Salário: 812,98 + VR R$ 15,00 por dia + VT.

Local: Qualquer dos polos.

Horário: 15h00 as 19h00 / 14h00 as 18h00 / 14h30 as 18h30 / 15h30 as 19h30.

Para mais informações sobre as atividades que serão realizadas por cada cargo e quais são as habilidades necessárias, acesse o link: https://www.unifacear.edu.br/wp-content/uploads/vagas-pcd.pdf