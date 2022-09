Unifacear vai promover a 1ª Feira do Aluno Empreendedor

Empreender é mais do que abrir o próprio negócio ou desenvolver habilidades de gestão de empresas. É o empreendedorismo que move a economia de qualquer país. Com a proposta de disseminar a cultura empreendedora por meio de experiências significativas, a Unifacear irá promover entre os dias 12 a 15 de setembro, a 1ª Feira do Aluno Empreendedor. O evento irá envolver os atuais e ex estudantes da instituição e acontecerá no estacionamento do Campus Araucária, das 18h às 21h30, aberto à visitação da comunidade em geral.

Segundo a faculdade, haverá espaço para 14 expositores, que poderão vender alimentos e produtos de artesanato. Só não será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas e a organização também não disponibilizará infraestrutura de fogões e geladeiras.

Os estudantes interessados em participar da feira devem preencher o formulário através do QR Code abaixo.

“Queremos criar condições necessárias para que os estudantes desenvolvam o espírito empreendedor, bem como outras competências relacionadas e valorizadas no mercado de trabalho, como a capacidade de trabalhar em grupo e resolver problemas, a resiliência, a sociabilidade, a comunicação, entre outras”, explicou a faculdade.

