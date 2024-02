UNIFATEC chega a Araucária com polo EAD: Uma nova era de oportunidades

A UNIFATEC, renomada instituição de ensino, inaugurou recentemente um polo EAD em Araucária. Neste cenário educacional, onde a modalidade EAD tem ganhado força, a universidade destaca uma série de benefícios que prometem revolucionar a forma como os estudantes encaram o ensino superior. A UNIFATEC se destaca ao oferecer cursos à distância devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, a instituição adota uma abordagem transparente, proporcionando valores acessíveis e fixos, eliminando surpresas desagradáveis nas mensalidades ao longo do curso.

A modalidade EAD da UNIFATEC proporciona aos estudantes uma flexibilidade que se alinha às demandas da vida moderna com a possibilidade de estudar de qualquer lugar e no horário mais conveniente, os alunos podem conciliar compromissos profissionais e pessoais sem abrir mão da busca pelo diploma. A instituição investe em tecnologias e recursos de ponta para enriquecer a experiência educacional dos alunos. A plataforma online oferece suporte, tutoria e salas de aulas online, enquanto os cursos de engenharia e tecnologia contam com laboratórios que replicam experiências práticas no ambiente virtual.

Para aproximar os estudantes e oferecer uma experiência completa, a instituição promove eventos como seminários e fóruns, fomentando a troca de ideias e o desenvolvimento acadêmico, mesmo à distância.

O portal do aluno facilita o acesso direto aos professores, proporcionando suporte e esclarecimento de dúvidas. Além disso, fóruns e outros recursos interativos promovem a interação constante entre alunos e docentes, enriquecendo o processo de aprendizado. A universidade ainda disponibiliza uma biblioteca virtual, que é essencial para o aprendizado de todos e conta com milhares de exemplares disponíveis.

A UNIFATEC desafia a concepção tradicional dos cursos à distância ao oferecer experiências práticas através de laboratórios virtuais. Com simuladores realistas, os estudantes podem aplicar o conhecimento de maneira prática, preparando-se adequadamente para os desafios profissionais. “Com a chegada da UNIFATEC a Araucária, a instituição reforça seu compromisso com uma educação inovadora, acessível e de qualidade, proporcionando aos estudantes uma jornada de aprendizado enriquecedora, independentemente de sua localização”, afirmam os gestores da instituição.

Serviço

O polo presencial da UNIFATEC fica na rua Agrimensor Carlos Hasselmann, 227, Fazenda Velha, Araucária-PR. O atendimento é realizado mediante agendamento, que pode ser feito através do telefone (41) 99194-8463.