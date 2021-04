Urgente: Prefeitura chama idosos com 63 anos completos para se vacinar contra a Covid-19

A Prefeitura de Araucária inicia nesta segunda-feira, 26 de abril, a vacinação contra a Covid-19 de idosos com 63 anos completos. Os pertencentes a essa faixa etária foram divididos em dois grupos, de modo a facilitar o fluxo de atendimento e evitar tumulto nos locais de aplicação do imunizante.

De acordo com o cronograma estabelecido pela Prefeitura, idosos com 63 completos nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho já podem se vacinar nesta segunda-feira, 26 de abril, das 9h às 16h. Já os nascidos nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro devem procurar os pontos de vacinação na terça-feira, 27 de abril.

Onde devo me vacinar?

São dois os pontos drive thru de vacinação em que as pessoas não descem do carro para receber sua dose: no Parque Cachoeira (entrada pela rua Rio de Janeiro) e no estacionamento da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que fica na rua Bonifácio Kaiut, 89, no bairro Fazenda Velha. Também são dois os pontos fixos, em que as pessoas ficam em fila para serem vacinados. Um é na Igreja Quadrangular do Jardim Industrial, que fica na rua Andorinha, 265, bem ao lado da Unidade de Saúde Básica da comunidade. O outro é na Escola Archelau de Almeida Torres, no jardim Iguaçu. A entrada é pela Rua Guanabara, quase esquina com rua Ceará.

Que documentos eu devo levar?

Para se vacinar, o idoso precisa apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de endereço, carteira de vacinação (se possuir) e, caso esteja fazendo uso de algum medicamento, levar a receita em que eles foram prescritos pelo médico.