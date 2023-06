Usuários “derrubam” ponto de venda e consumo de drogas que funcionava no Costeira

Por volta das 21h30 desta quarta-feira (7), uma equipe da Guarda Municipal fazia patrulhamento preventivo pela rua Francisco do Vale Joslin, no bairro Costeira, quando percebeu uma movimentação estranha em um carreiro que fica em uma área de campo. Os GMs seguiram por este caminho, que deu em uma residência, aparentemente desabitada. No interior da casa haviam alguns usuários de entorpecentes fumando crack.

O grupo informou aos policiais que o mesmo homem que vendia as drogas, também cedia o local para o consumo. Eles também apontaram outra casa onde o indivíduo estaria. No momento em que os policiais conversavam com os usuários, o suposto traficante percebeu que a coisa ia ficar preta e tentou fugir, porém, foi alcançado e abordado.

Nesta segunda residência a equipe policial encontrou diversas peças de veículos que foram usadas como moeda na troca por entorpecentes. Além das peças, os policiais encontraram uma quantidade considerável de drogas e dinheiro trocado.

Diante da situação de flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias. Dois usuários, que no momento da abordagem foram encontrados com uma pequena quantidade de crack, também foram levados à Delegacia e assinaram um Termo Circunstanciado.