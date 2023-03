Vacina bivalente contra Covid-19 está liberada para gestantes e pessoas acima de 60 anos

Desde segunda-feira (20) a faixa etária do público que poderá receber a vacina bivalente contra a Covid-19 ampliou, agora gestante e pessoas com 60 completos ou mais já podem procurar uma Unidade de Saúde mais próxima para receber a vacina que imuniza contra mais de uma variante do vírus. Para se vacinar com a bivalente, é necessário já ter recebido, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores. Sendo assim, quem ainda não fez, deve atualizar a carteirinha de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) informa que gestantes não precisam apresentar nenhuma carta ou indicação médica para receber o imunizante, basta apenas ir até a Unidade de Saúde e apresentar a carteirinha do pré-natal, além dos documentos pessoais. Mais informações podem ser obtidas pelo SOU SUS no telefone: 0800.6425250.

Foto: Carlos Poly.