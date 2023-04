Vacina tetravalente contra o vírus da gripe está disponível em Araucária

A campanha de imunização contra a gripe, organizada pela Dasa – maior rede de saúde integrada do Brasil – ocorre anualmente e está em vigor em Araucária, por meio do laboratório Frischmann Aisengart. Em 2022, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a meta de cobertura vacinal de 90% não foi alcançada no Brasil. Dos 54,7 milhões de indivíduos pertencentes aos grupos prioritários (como gestantes, crianças, idosos e profissionais da saúde), apenas 33,5 milhões foram imunizados, resultando em uma cobertura de 61,3%. Diante desta realidade, é fundamental que a população busque a unidade vacinadora mais próxima do laboratório para se imunizar: além de prevenir complicações, a vacina contra a gripe também diminui a disseminação do vírus Influenza, que tem uma grande capacidade de mutação, gerando novos subtipos, assim como ocorre com a Covid-19.

A Dasa oferece uma vacina tetravalente em suas marcas de diagnóstico, que se diferencia da vacina trivalente oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) por proporcionar uma proteção ainda mais ampla. A vacina tetravalente é composta por dois subtipos de Influenza A e dois subtipos de Influenza B.

De acordo com o Dr. Alberto Chebabo, infectologista da Dasa, é essencial que a população se conscientize da importância do imunizante para aumentar os níveis de proteção e evitar futuras ondas de casos da doença. “A vacina da influenza tem uma capacidade de gerar proteção, por meio de anticorpos, que duram entre 6 e 8 meses. Quando a imunização acontece em abril, por exemplo, estamos pensando em uma proteção ampla no período de maior circulação do vírus, que engloba o outono e o inverno. Por isso, precisamos orientar a população sobre a importância da proteção através da aplicação do imunizante”, afirma.

Ação no sistema imunológico

De acordo com o especialista, à medida que as pessoas envelhecem, especialmente após os 60 anos, a resposta imunológica tende a diminuir, o que pode afetar o desempenho dos anticorpos, tornando-os menos eficazes do que em indivíduos mais jovens. “Isso acontece por conta do envelhecimento do sistema imunológico, algo que é natural com o avanço da idade. Por isso, é tão importante que a vacinação esteja em dia”, orienta.

Adicionalmente, a ausência da vacina faz com que o corpo humano tenha menos recursos para se proteger de uma enfermidade viral aguda que impacta o sistema respiratório e, caso não tratada, pode levar a um desfecho fatal. “Sem a defesa do corpo, pode haver a possibilidade de um quadro de maior gravidade de influenza, como pneumonia, ou a piora da doença de base que o paciente venha a ter. No caso do idoso, que geralmente tem outras comorbidades associadas, como hipertensão, por exemplo, há um risco maior da piora dessa doença”, completa.

Vacina está disponível em Araucária

A vacina da gripe está disponível para os moradores de Araucária por meio do Atendimento Móvel do Frischmann Aisengart. O agendamento pode ser realizado pelo telefone (41)4004-0103 ou pelo aplicativo Nav, assistente de saúde digital da Dasa, disponível para download gratuito nas principais lojas digitais.

Sobre o Frischmann Aisengart

Com cerca de 40 unidades espalhadas pela Região Metropolitana de Curitiba, litoral e interior do Paraná, o Frischmann Aisengart é uma das marcas mais tradicionais e conhecidas de São José dos Pinhais, além de referência em medicina diagnóstica.

Há 75 anos o Frischmann oferece o que há de mais moderno na área, com exames de análises clínicas, aplicação de vacinas, exames genéticos e provas hormonais. Diferenciais como o serviço de atendimento móvel, agendamento online, salas personalizadas para pediatria e o Nav – assistente digital de saúde da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil – também são destaques na hora de oferecer a melhor experiência em saúde aos pacientes.

Desde 2005, o Frischmann Aisengart faz parte da Dasa. A união contribuiu para reforçar o atendimento de excelência, a tecnologia de ponta e o cuidado que acolhe.

Sobre a Dasa

A Dasa é a maior rede de saúde integrada do Brasil. Faz parte da vida de mais de 20 milhões de pessoas por ano, com alta tecnologia, experiência intuitiva e atitude à frente do tempo. Com mais de 50 mil colaboradores e 250 mil médicos parceiros, existe para ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, estando presente em cada etapa de cuidado.

Acredita que para cuidar sempre é preciso cuidar por inteiro. Por isso, olha para a gestão da saúde de um jeito preventivo, preditivo e personalizado. Integra medicina diagnóstica, hospitais, genômica, oncologia, coordenação de cuidado, pronto atendimento, telemedicina, pesquisa clínica e ciência. Ao todo, conta com 15 hospitais referências e mais de 59 marcas entre medicina diagnóstica e hospitais, distribuídas em mais de mil unidades no Brasil.

A Dasa garante uma navegação ágil, descomplicada e sem atritos na jornada da saúde, tanto para pacientes quanto para médicos, por meio da sua plataforma de gestão de saúde digital, o Nav. Além disso, oferece soluções integradas e inovadoras de saúde corporativa, por meio do Dasa Empresas. Para mais informações, acesse: www.dasa.com.br

Edição n. 1358