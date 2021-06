Vacinação de gestantes e puérperas continua

Foto: Ari Dias/AEN

Mesmo com o anúncio da vacinação dos cidadãos com 49 anos completos e dos trabalhadores do setor de transporte, as gestantes e puérperas continuarão recebendo a vacina contra a covid-19 em Araucária ao longo da próxima semana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Ginásio Joval de Paula Souza no Parque Cachoeira.

Documentos necessários

Para receber o imunizante este público deve apresentar as equipes de saúde um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, carteira de gestante ou documento do recém-nascido (puérperas).

Texto: PMA