Vagas de emprego foram ofertadas para Curitiba e região metropolitana

Nessa semana, vagas de emprego com carteira assinada foram disponibilizadas em Curitiba e região metropolitana. Na capital são 59 vagas para preenchimento imediato:

— Cozinheiro geral (33 vagas);

— Encanador (13 vagas);

— Auxiliar administrativo (10 vagas);

— Analista contábil (2 vagas);

— Auxiliar de contadoria fiscal (1 vaga).

Na região metropolitana são 254 vagas para auxiliar de linha de produção e 179 para operador de telemarketing ativo e receptivo. Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja efetuado com horário marcado (AGENDE AQUI).

Foto: Geraldo Bubniak/AEN.