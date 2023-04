Vakinha virtual tenta ajudar professor que teve a casa destruída em incêndio

O professor Pedrinho Greboge, pessoa bastante conhecida em Araucária, perdeu a casa e tudo que tinha após um incêndio ocorrido no dia 6 de abril, na rua Rozalia Wzorek, no bairro Sabiá. Além dos bens materiais, Pedrinho perdeu um grande acervo histórico de documentários e peças raras que guardava com muito carinho.

Agora ele precisa muito de ajuda para poder recomeçar a vida. Nesse momento, todo tipo de doação é bem-vinda, porém com a perda da casa, o professor ainda não tem um espaço físico para poder guardar móveis ou eletrodomésticos. Dessa forma, a ajuda inicial será via valores recebidos através de uma vakinha virtual, criada pelo empresário e amigo pessoal do Pedrinho, Aécio Novitski.

“Todas as doações recebidas serão repassadas diretamente ao Pedrinho e no Portal Araucária no Ar faremos uma prestação de contas com garantia do repasse dos valores. Vamos juntos ajudar nosso querido Pedrinho a reconstruir sua história”, convida Aécio.

Seja solidário!

O link da vakinha virtual é https://www.vakinha.com.br/3645060. A meta é arrecadar R$ 25.000,00, porém até o momento foram arrecadados R$ 16.421,25. Também é possível contribuir via PIX usando a chave 3645060@vakinha.com.br.