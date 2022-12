Valéria Incote conquista 4º grau na faixa marrom de Jiu Jitsu

Valéria Incote, professora de Jiu Jitsu na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), acaba de conquistar o 4º grau na faixa marrom, ficando a um passo de conquistar seu maior sonho, que é ser uma black belt (faixa preta). Valéria iniciou no Jiu Jitsu em 2013 e participou da sua primeira competição em 2016, já na Faixa Azul. “Foi no Curitiba International Open, um campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. O resultado foi 1º lugar na categoria e 2º lugar no absoluto. Foi neste ano que também comecei a dar aulas de jiu jitsu em uma escola. Sempre gostei desse esporte e fiz dele uma referência na minha vida”, conta a professora.







A partir dos resultados positivos, Valéria resolveu ajudar outras pessoas e crianças ensinando o quanto o jiu-jítsu transforma vidas. “E aqui estou até hoje, transmitindo conhecimentos e aprendendo todos os dias com esse esporte que tanto me ajuda a superar os obstáculos e adversidades que aparecem pelo caminho. Já sofri lesões, fiz cirurgias, mas nada disso me fez desistir. Hoje só tenho a agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa história”, comenta.

Entenda sobre as faixas

Toda faixa do Jiu Jitsu tem em uma das pontas uma tarja preta, local destinado para a colocação dos graus. Até a faixa marrom existem 5 níveis em cada faixa, sendo o primeiro nível a faixa lisa, sem nenhum grau. Depois, cada nível ou grau é representado por 1 “esparadrapo”. Podem haver até 4 graus em cada faixa e a colocação deles é de responsabilidade de cada professor, de acordo com o desempenho do aluno.