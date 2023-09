Valmet abre inscrições para programa de estágio universitário e há vagas para Araucária

A Valmet, líder global no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias, automação e serviços para os segmentos de celulose, papel e energia, acaba de lançar o seu Programa de Estágio Valmet 2024 #FirstStepForward, que selecionará estudantes do ensino superior para vagas nas unidades da companhia no Brasil – Araucária (PR), Belo Horizonte (MG) e Sorocaba (SP).

Os candidatos devem ser estudantes com, pelo menos, dois anos para a finalização do curso de graduação, com disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia, em uma das unidades Valmet localizadas nos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. O programa de estágio terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação.

O processo seletivo inclui testes virtuais, dinâmicas e entrevistas presenciais. O programa oferece vagas nas áreas de Engenharia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Publicidade e Propaganda, Mar­keting e Comércio Exterior. Os talentos aprovados receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado e benefícios, de acordo com a localidade, como refeitório no local; vale-transporte, transporte fretado ou estacionamento; assistência médica e seguro de vida. O programa de estágio é presencial, com duração de 6 horas diárias.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar até o dia 24 de setembro no site: Clique aqui.

