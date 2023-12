Valmir Gomes: Boas Festas

Oi minha gente de Araucária e cidades próximas, está sendo muito bom este contato com vocês por intermédio desta coluna semanal, saibam, parte da minha vida esportiva foi realizada nesta cidade, como atleta campeão pelo quase centenário Araucária. Tempo bom, inesquecível. Agora o Waldiclei me dá esta oportunidade, reatar com o povo de Araucária este encontro semanal.

Nesta cidade pretendo colaborar com minha experiência, tanto na imprensa como no futebol, quero de coração ajudar no que for possível. Nesta minha última coluna do ano, desejo aos leitores saúde e paz, na família e no trabalho. Que todos tenham boas festas.

MUNDIAL DE CLUBES

Escrevo esta coluna um dia após a vitória do Fluminense no campeonato mundial de clubes, sobre o Al Ahly por 2 X 0 com gols de Arias de pênalti e John Kennedy. Agora o time do Fernando Diniz espera o vencedor entre Manchester City X Urava Reeds para decidir o campeonato mundial de clubes. Imagino que o segundo jogo dos cariocas, seja bem melhor do que a sua estreia. Até porque a ansiedade da estreia já passou. Boa sorte Fluminense.

HISTÓRIA DA BOLA

Nesta época do ano, muitos de nós estamos em férias, porém alguns estão buscando trabalho para o seu sustento e da família. Outros trabalham mais nesta época do ano, do que em qualquer dia ou semana. Assim é nossa vida, com suas peculiaridades. Dou exemplo, no futebol estamos em férias, catando as raras notícias sobre transferências de jogadores. Tem atleta que sonha em jogar no Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Fortaleza, Atletico, enfim disputar à série A do brasileirão. Outros se alegram em jogar na série B, pode ser o início de uma grande carreira no futebol. Assim é também nos campeonatos regionais. Se um jovem tiver rara oportunidade de atuar no Andraus, Azuriz, Cianorte, Operário, Londrina, São Joseense, já é um caminho para seguir na carreira. Aos atletas que sonham em jogar futebol, que o ano de 2024 seja de muitas oportunidades para todos.

PARANÁ CLUBE 34 ANOS

Nesta semana o Paraná Clube festeja seus 34 anos de existência, na década de 90 foi o nosso grande campeão Estadual. Com o técnico Minelli iniciou uma caminhada de sucesso por anos. Lamento que nos últimos tempos tenha caído tanto, seja como clube ou time. Nos bons tempos das vitórias e títulos, muitos craques desfilaram com a camisa do tricolor da Vila Capanema. Lembro do Toinho, Regis, Servilio, Ednelson, João Antônio, Serginho, Saulo, Adoilson, Maurilio, Balu, e tantos outros. Hoje o Paraná é apenas lembrança de um passado de glórias. Quem sabe com os novos parceiros da SAF, possa ressurgir das cinzas com Fênix. Estamos na torcida.

O POPULAR DO PARANÁ

Caríssimos leitores o jovem jornalista Waldiclei é um atuante homem de imprensa do Paraná, não pensem que é fácil comandar um jornal com tantas notícias de tantas áreas diferentes da nossa sociedade. Além de profissional é necessário ter na alma o espírito do jornalista. As dificuldades são enormes a cada tiragem do jornal, porém a satisfação de ver O POPULAR na mão do leitor ou nas redes sociais, supera todas as grandes dificuldades. Cada edição é um gol de placa, uma jornada superada, um trabalho realizado. Assim o nosso Waldiclei e sua família festejam com orgulho o serviço prestado, à sociedade de Araucária e cidades vizinhas. Parabéns à toda equipe do O POPULAR feliz festas. Feliz 2024.

Edição n.º 1394