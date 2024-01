Vamos ajudar a encontrar a gatinha Nevinha!

A Nevinha é uma gatinha sem raça definida, de cor branca como a neve (daí a inspiração do seu nome), que está desaparecida desde a quarta-feira (10/01).

Depois que ela sumiu, a dona chegou a vê-la no Condomínio Nova Europa, no bairro Sabiá, porém não conseguiu pegá-la por ela estar bastante assustada.

“Como eu não consegui resgatá-la, acabei perdendo-a de vista e agora não sei mais onde ela está. Por isso peço ajuda para que me avisem caso a vejam circulando pelo condomínio ou pelas redondezas”, disse a tutora.

Nevinha tem a pelagem toda branca e não muito alta e é magrinha, com um tamanho menor do que uma gata adulta. Se alguém tiver alguma notícia sobre seu paradeiro, o contato com a tutora pode ser feito pelo fone (41) 98818-5124.