Vândalos não dão trégua e roubam torneiras dos terminais de ônibus

Episódios de vandalismo são registrados praticamente todos os dias em Araucária e os terminais de ônibus estão entre os alvos preferidos dos vândalos. Segundo a Superintendência do Transporte Coletivo de Araucária, infelizmente, este é um problema recorrente, que vem causando grandes prejuízos aos cofres do Município.

Tanto no Terminal Central quanto no Terminal Vila Angélica foram registrados diversos roubos de torneiras, na maioria das vezes é preciso fechar o registro para evitar vazamentos, prejudicando os usuários, que acabam ficando sem água. Os vândalos também estão roubando canos dos banheiros e tampas de vasos sanitários. As manutenções precisam ser frequentes.

“Há alguns meses estamos sofrendo uma onda de ataques aos banheiros dos terminais. Frequentemente somos acionados porque torneiras foram roubadas ou quebradas, canos foram roubados, além de vários outros estragos. Isso sem mencionar os ataques aos ônibus e pontos de parada, os vândalos não perdoam nada”, comentou o superintendente Wilmer Jacó da Silva.

Ele lamenta que apesar de a tarifa estar a 1,25, ainda existam tantos casos de vandalismo contra o transporte coletivo. “Pedimos ajuda da população porque nos resta apenas continuar tentando educar esses vândalos e evitar esses gastos desnecessários aos cofres públicos, pois são necessários vários contratos para fazer esses reparos. Dinheiro que poderia ser investido em outras áreas de maior necessidade da população”, lamentou Wilmer.

