Vestibular: 5 dicas para passar nas provas

No segundo semestre, os alunos do último ano do Ensino Médio já se preparam para os processos seletivos de ingresso ao ensino superior. Para se sair bem nas provas, a preparação deve incluir muito estudo, disciplina, foco e esforço. “Pode parecer muito desafiador, mas o resultado vale a pena. Ver o nome na lista de aprovados e comemorar com colegas e familiares é muito gratificante e compensa todos os perrengues do processo”, comenta a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Independentemente do curso escolhido, o primeiro passo é pesquisar sobre as universidades que gostaria de estudar. Isso é importante para se preparar para as características específicas de cada instituição, que podem variar nas exigências e estilo de questões.

Em segundo lugar, não esqueça de ler o edital com atenção. Desde os conteúdos, peso das questões, data dos exames e documentos exigidos. Além disso, outro passo importante é acessar as edições anteriores do vestibular desejado para treinar a resolução das questões.

Confira 5 dicas para passar nas provas do vestibular

Perceba a utilidade das disciplinas. Quando você percebe que as disciplinas vão servir para a vida, estudar se torna algo mais prazeroso e você começa a se aprofundar nas matérias por conta própria.

Aprofunde seus conhecimentos. Busque conhecer mais a respeito dos conteúdos que estuda. Isso ajuda muito quando chega na hora da prova, tornando a resolução das questões mais tranquilas.

Treine com provas de verdade. Embora o objetivo seja estudar para conhecer e não somente para provas, não tem jeito, é preciso passar pelas provas. Portanto, pegue várias edições anteriores dos vestibulares e faça provas antigas, ainda que você acredite que não saiba o conteúdo. Faça as provas e, após isso, veja em quais pontos você teve dificuldade, estude-os e vá para a próxima prova, repetindo o ciclo.

Não desanime. Nenhum esforço é em vão. Todo esforço será recompensado mais à frente com a aprovação. Mentalise a aprovação, sabendo que, um dia, será recompensado pelo esforço.

Mantenha a calma. O estresse só atrapalha, não ajuda em nada. No dia da prova, relaxe e tenha em mente que, se não der dessa vez, vai dar na próxima. É uma boa estratégia para se acalmar. Às vezes, não dá para terminar de estudar tudo, mas não se estresse.