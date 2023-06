Veterinário reforça a importância de redobrarmos cuidados com os pets no inverno

Se você tem um animal de estimação, sabe o quanto é importante cuidar da saúde dele durante todo o ano. Sabe, principalmente, que com a chegada do inverno e as mudanças bruscas de temperatura, é preciso tomar cuidados especiais para garantir que seu pet esteja saudável e protegido de certas doenças durante a estação mais fria do ano. Entre as mais comuns estão os problemas respiratórios, articulares e de coluna.

Segundo a CVA – Clínica Veterinária Araucária, uma doença que costuma aparecer com mais frequência nesse período é a traqueobronquite infecciosa canina, também chamada de gripe canina ou “tosse dos canis”. Embora não seja transmitida para as pessoas, a doença é altamente contagiosa entre os cães e gera desconforto e mal-estar não só para o pet, mas também para as pessoas que convivem com ele.

Entre os principais sintomas da gripe canina podemos citar a tosse seca e aguda, que podem lembrar engasgos, vômitos, espirros, secreção nasal e ocular, febre, falta de apetite e indisposição (quando o animal está mais abatido). “É importante que os tutores observem esses sinais e também fiquem atentos se o animal está com dificuldade de levantar e locomoção. Assim como os seres humanos, os cães e gatos precisam estar devidamente protegidos contra a gripe. A doença é frequente durante o ano todo, porém possui uma circulação ainda maior no inverno”, recomenda a clínica.

A CVA também enumera alguns cuidados que podemos ter com nossos pets no inverno:

É importante mantê-los em ambientes cobertos e agasalhados;

Mantê-los sempre hidratados, deixando água sempre disponível e fresca;

Se sair no frio já é um pouco incômodo para nós seres humanos, com os pets não é diferente. Como eles sentem muito frio, os tutores devem evitar passeios nos períodos mais gelados.

Manter a vacina da gripe canina em dia;

Nos felinos, para prevenção da parte respiratória, é importante manter as vacinas polivalentes em dia.

Vacinação contra gripe

Quem ama seu animalzinho de estimação deve seguir todos os cuidados necessários para manter sua saúde em dia e, principalmente, ficar atento à vacinação. Para isso, no próximo sábado (17/06), a CVA irá realizar o dia D de prevenção da gripe canina (tosse dos canis). O evento será das 10h às 16h, na própria clínica, que fica na Rua Agrimensor Carlos Hasselman, 276, bairro Fazenda Velha.

Além de aplicar a vacina da gripe, os veterinários estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos tutores sobre cuidados e prevenção com os animais no inverno. “Quem passar no dia do evento também poderá desfrutar de um delicioso coffee e concorrer ao sorteio de vários brindes”, convida a CVA.

Para mais informações, entre em contato pelos fones (41) 3031 4661 e (41) 99530 3522.

