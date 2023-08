VÍDEO: Atitude de motorista ao ver a morador de rua no Centro de Araucária repercute nas redes sociais. Veja o que ele fez

O que parecia ser um ato de vandalismo acabou surpreendendo e emocionando uma empresária do Centro de Araucária. O caso aconteceu neste final de semana.

Ela possui uma loja de roupas na Avenida Archelau de Almeida Torres e nos últimos dias pendurou em frente ao seu comércio uma faixa anunciando um mega desconto em sua coleção de inverno.

Acontece que na manhã deste domingo, 6 de agosto, ela reparou que a faixa havia sumido e decidiu olhar nas câmeras de monitoramento do comércio, já que poderia se tratar de um ato de vandalismo. Entretanto, ao observar as imagens, ela se surpreendeu. E não foi apenas uma vez! Foram duas!

Ela conta que num primeiro momento as imagens mostraram que a faixa foi arrancada por um morador de rua, mas não como um ato de vandalismo e sim para que ele pudesse utilizá-la para se cobrir e espantar um pouco o frio das madrugadas araucarienses. Ao ver que esse era o motivo, a empresária ficou comovida. Mas sua surpresa não parou por aí.

Isto porque, ao adiantar um pouco mais o registro das imagens, ela reparou que, além da faixa, o morador de rua também estava com uma manta sobre o corpo. Olhando um pouco mais detalhadamente as câmeras, a empresária viu o momento em que um carro para rente à pista da Archelau, o motorista desce com uma manta nas mãos e cobre o morador de rua. Em seguida, ele embarca novamente em seu carro e vai embora. A atitude desse “anônimo” emocionou a dona da loja, que postou o registro das câmeras em suas redes sociais e escreveu: “ainda existem pessoas boas no mundo. Me levantei e aplaudi”