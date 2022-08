VKR Empreendimentos lança apartamentos compactos, ideais para investir ou morar

Sempre oferecendo qualidade e inovação em seus imóveis, a VKR Empreendimentos lançou recentemente o Residencial Orquídeas, que se apresenta com o conceito moderno de condomínio clube, urbano e conectado, oferecendo apartamentos compactos, localizados em um dos bairros de maior crescimento de Araucária: o Costeira. Desenhado por quem e para quem leva um projeto arquitetônico a sério, o residencial já nasce com o DNA da VKR, comprovado no seu visual inspirador e na escolha da localização.

“O Residencial Orquídeas vai alterar muito mais do que a paisagem do bairro Costeira, vai mudar a sua vida. Está localizado em uma área bastante cobiçada, devido ao fácil acesso tanto para o Centro de Araucária como saída para a capital Curitiba pelo bairro Caximba, fugindo do trânsito caótico das ruas mais movimentadas. Além disso, a proeminência de melhorias e investimentos no sistema viário da região do Costeira, através da implantação de uma rotatória na confluência das ruas Minas Gerais com a rua Presidente Costa e Silva (localização do Residencial Orquídeas), atualmente em fase de conclusão junto a Prefeitura Municipal de Araucária, irá beneficiar ainda mais a vida dos futuros moradores, seja pela maior valorização do imóvel ou pela visibilidade comercial para a região”, garante Simone.

Vantagens dos “smarts”

Foi-se o tempo em que imóveis maiores e com muitas áreas comuns eram os mais desejados do mercado imobiliário. Agora, a tendência está nos apartamentos mais compactos, com boa localização e com serviços oferecidos em um só lugar. E este é exatamente o perfil do Residencial Orquídeas. Localizado na Rua Minas Gerais, 806, no bairro Costeira, o condomínio clube conta com 255 apartamentos de 44m² e excelente espaço privativo em cada unidade, tendo como principal diferencial a maior sacada com churrasqueira da categoria.

A área total do terreno, de mais de 17mil metros quadrados, irá comportar 16 blocos, com 4 apartamentos em cada pavimento. O Orquídeas contará ainda com mais 20 áreas de recreação equipadas. “Teremos um amplo salão de festas, brinquedoteca, academia, sala de jogos, sala de cinema, uma piscina para adultos e outra para crianças, vestiário (masculino e feminino), quadra poliesportiva e 12 áreas descobertas destinadas a recreações diversas”, enumera Simone.

Sucesso de vendas

O Residencial Orquídeas foi lançado há pouco menos de um mês, e o início das obras está previsto para este ano ainda, com entrega prevista para o segundo semestre de 2025, porém já é possível perceber que será um sucesso de vendas. Os apartamentos do Residencial Orquídeas chamam a atenção porque são ideais tanto para quem procura um imóvel compacto para morar com conforto e qualidade, quanto para quem está interessado em investir. Isso porque os imóveis compactos são ótimas oportunidades em custo benefício. Esse tipo de empreendimento tem valores mais baixos, mas garante alta rentabilidade se o negócio for locação.

Também pensando em proporcionar as melhores condições e vantagens de pagamento, com parcelas que cabem no bolso e até menores do que um aluguel, a VKR Empreendimentos trabalha com o financiamento da Caixa Econômica, através do Programa Casa Verde e Amarela, que permite subsídios de até R$ 36.945,00 mais subsídios de até R$ 15mil através do Programa Casa Fácil da Cohapar, para clientes com renda de até três salários mínimos.

Serviço

As facilidades de pagamento podem ser conferidas diretamente no plantão de vendas da VKR, que fica na Rua Minas Gerais, 806, bairro Costeira, através do fone (41) 3643-9217 ou ainda pelo e-mail contato@vkrempreendimebntos.com.br

“Venha conhecer o apartamento decorado e ver de perto todas as vantagens que o Residencial Orquídeas tem para você e sua família!”.

