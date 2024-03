VKR Empreendimentos lança residencial Província Di Pádua, um verdadeiro refúgio no centro de Araucária

A VKR Empreendimentos, com mais de duas décadas de expertise no setor imobiliário, acaba de lançar um novo empreendimento, que promete revolucionar o mercado em Araucária. O Residencial Provincia Di Pádua apresenta um conceito inovador, que combina praticidade e qualidade de vida, consolidando-se como uma opção de moradia única na região.

Localizado estrategicamente no coração de Araucária, o condomínio é cercado por uma vasta área verde, proporcionando aos moradores um ambiente tranquilo e próximo a pontos essenciais da cidade. Com o compromisso de atender às diversas necessidades e perfis familiares, a VKR oferece uma variedade de plantas, disponibilizando apartamentos de 2 e 3 quartos, todos projetados para proporcionar uma elevada qualidade de vida aos futuros moradores.

O Residencial Província Di Pádua destaca-se ainda pela sua infraestrutura de lazer, que inclui piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva com vestiário, playground, academia, salão de festas, pet play, quiosque gourmet, Sport bar com cinema, fireplace e uma área comum, oferecendo uma experiência completa aos moradores. Todos os apartamentos possuem sacada com churrasqueira a carvão e alguns tem a opção de Garden privativo. “Com a proposta de otimizar o tempo e permitir que as famílias desfrutem plenamente de suas vidas, o condomínio almeja ser um local onde o bem-estar é prioridade”, anota a VKR.

Algumas unidades do residencial tem garagem coberta, oferecendo maior conforto e proteção

O empreendimento conta com 120 unidades distribuídas em 5 blocos de quatro andares, cada bloco com 6 apartamentos por andar. Todas as opções oferecem, no mínimo, uma suíte e estrutura para ar condicionado. Com áreas flexíveis que apresentam diferentes configurações em cada andar, os apartamentos de 2 e 3 quartos proporcionam opções variadas para os diversos gostos e necessidades dos futuros moradores. Outro ponto que merece destaque no projeto são os diferenciais nos acabamentos, a exemplo das fechaduras eletrônicas nos apartamentos. Todos os blocos ainda possuem elevador, aquecimento a gás na cozinha, na lavanderia e no banheiro da suíte.

Para maior comodidade, o condomínio também conta com estacionamento coberto e descoberto, além de vagas destinadas a visitantes. Além disso, a VKR Empreendimentos inova ao criar um espaço pet friendly, proporcionando uma área dedicada ao lazer e interação dos animais de estimação, integrando ainda mais as famílias ao ambiente residencial.

Com o Residencial Província Di Pádua, a VKR Empreendimentos reafirma seu compromisso em proporcionar não apenas moradias, mas experiências de vida inigualáveis. Este lançamento promete elevar o padrão de qualidade de vida em Araucária, estabelecendo um novo marco no cenário imobiliário da região.

A sacada com churrasqueira entre os diferenciais do Província Di Pádua

Visite o decorado!

Conheça o apartamento decorado do Província Di Pádua na Central de Vendas da VKR, localizada na Rua Pedro Druszcz, 440. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19he aos sábados das 9h às 17h. Agende uma visita pelo fone (41) 99906-7811.

“Não perca a oportunidade de morar bem, adquirindo um imóvel com o mais alto padrão de qualidade e excelentes condições de pagamento, e ainda a possibilidade de financiamento”, convida a VKR.

NINA SANTOS E MAURENN BERNARDO / Edição n.º 1405