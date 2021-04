Você pode ter dentes no formato e cor que sempre sonhou

As lentes de contato garantem um sorriso perfeito e totalmente natural. Foto: divulgação

As lentes de contato dental têm caído no gosto dos brasileiros, principalmente de personalidades e famosos. O procedimento é um dos principais na área odontológica atualmente, porque garante um verdadeiro sorriso de artista em tempo recorde, com eficácia, durabilidade e um efeito natural. Versáteis e totalmente personalizadas, as lentes de contato são indicadas em vários casos.

Um dos usos mais comuns das lentes é para reparar pequenas fraturas e desgastes. Elas podem cobrir superfícies irregulares, melhorando a textura e promovendo um efeito polido e natural. Além disso, um dos seus benefícios é que elas são mais finas e por isso menos invasivas, podendo ter apenas 0,2mm de espessura. Entretanto, a preocupação com um sorriso bonito é muito importante não apenas para manter a autoestima elevada, mas também para melhorar a qualidade de vida. Por isso, os pacientes precisam ficar atentos na hora de escolher o dentista responsável pelo procedimento para garantir o melhor resultado.

Uma clínica com conceito premium, a Oral Unic Araucária trabalha com o que há de mais moderno em tratamentos odontológicos e as lentes de contato dental já ganharam status de queridinhas na clínica. Elas são confeccionadas por meio de sistemas tecnológicos e com auxílio de projeções feitas em 3D com imagens captadas através de scanner intra oral.

As lentes são implantadas de forma individual, são versáteis e personalizadas. Foto: divulgação

O processo começa com um trabalho feito no estúdio fotográfico da clínica, onde é planejado virtualmente um sorriso harmônico com as medidas faciais, traços do rosto e que combine com o perfil do paciente. O tratamento é rápido e pode ser realizado entre três a quatro sessões. Seguindo as recomendações dos dentistas, é possível que as lentes de contato tenham uma vida útil bastante longa, chegando a até 20 anos. E o mais importante, o paciente que procura a clínica é tratado de forma única. Isso porque, além de ter um time de profissionais altamente capacitados, a Oral Unic Araucária trabalha com o conceito All-in-one, que possibilita realizar todos os exames e acompanhamentos necessários para o tratamento em um só lugar.

A clínica conta com equipamentos de alta tecnologia, como o scanner digital de alta qualidade, que faz um diagnóstico completo do rosto do paciente e ajuda na hora de ter um diagnóstico preciso do tratamento necessário. Tudo isso, liderado pelo Dr. Robert Divino de Oliveira (CRO/PR 20.929), que é diretor clínico e responsável técnico do local.

Serviço

A Oral Unic Araucária está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, nº 955, Centro. O telefone é (41) 3607-0000 e o WhatsApp: (41) 99172-1700. Diretor Clínico e Responsável Técnico: Dr. Robert Divino de Oliveira CRO/PR 20.929.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021