Você sabe como funciona o anticoncepcional masculino Risug?

Inúmeros métodos contraceptivos para o homem têm sido testados por cientistas durante décadas. Porém, até agora, nenhum se mostrou 100% confiável e reversível. Na Índia, pesquisadores afirmam estar próximos de lançar o primeiro anticoncepcional masculino injetável: o Risug (Inibição Reversível do Esperma Sob Controle), que está sendo desenvolvido por pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia Kharagpur e instituições afiliadas.



O anticoncepcional é considerado pelos cientistas uma alternativa à vasectomia que, junto dos preservativos, é uma das únicas opções de contracepção para homens disponíveis hoje. O produto ainda se encontra na fase de testes clínicos, onde estão sendo avaliados seus efeitos adversos e valor terapêutico.



Em Araucária, o médico urologista da Clínica São Vicente, Ângelo Palma Contar, diz que a metodologia do Risug se mostra bem simples, porém esclarece que não se trata de uma vacina, como vem sendo amplamente divulgado pela mídia. “O Risug é um gel que poderá ser usado para substituir a vasectomia, que é a cirurgia que garante a interrupção dos vasos deferentes, os quais são responsáveis por levar os espermatozoides até a uretra, por meio do corte e da selagem dos vasos deferentes. Por ser aplicado em forma de injeção, tem se nominado o Risug como vacina, o que não é correto. A injeção consiste em um gel aplicado na região dos ductos deferentes, região do sistema reprodutor masculino responsável por levar os espermatozoides até o líquido seminal antes da ejaculação. A função é ‘quebrar’ a cauda dos espermatozoides, tornando-os incapazes de fertilizar os óvulos”, explica.



O urologista diz ainda que, ao contrário da vasectomia, cuja reversão é um processo mais complicado, estudos feitos até agora mostram que o Risug é facilmente reversível. “Importante ressaltar que tanto a eficiência quanto a reversão do Risug ainda são objeto de pesquisas e testes e vai levar um certo tempo para que o método seja aprovado. Por enquanto, o que temos é a vasectomia, que é um processo seguro e relativamente simples. Mas eu recomendo para todos os homens que estão à procura de um método contraceptivo, que busquem ajuda de um profissional médico para tirar todas as suas dúvidas”, orienta Dr Ângelo.



