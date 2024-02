Você sabe por que a Páscoa é uma data móvel no calendário?

A Páscoa é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. Mas o que muitos não sabem, é que cada religião possui critérios diferentes para determinar o dia do ano em que a Páscoa deve ser comemorada. No caso dos cristãos, é um momento de relembrar a crucificação e morte de Jesus Cristo, além de celebrar sua ressurreição. Já a Páscoa judaica, chamada de pessach, é um momento de relembrar e celebrar a libertação dos hebreus da escravidão do Egito.

A celebração cristã da Páscoa é uma herança da celebração judaica e surgiu a partir de uma ressignificação da comemoração que acontecia entre os judeus. O crescimento da Páscoa entre os cristãos forçou a Igreja Católica a estabelecer critérios que definem a data de celebração todos os anos. Esse critério leva em consideração o equinócio da primavera, no Hemisfério Norte, e as fases da Lua.

A data da Páscoa

A pessach possui uma data fixa no calendário judaico, e o dia e o mês foram estabelecidos pelo próprio Deus, segundo os textos bíblicos. Até hoje, os judeus seguem esse critério para a celebração da Páscoa. Já o sistema usado pelos cristãos para determinar a data da Páscoa é bem mais complexo. Além disso, diferentemente dos judeus, a celebração da Páscoa cristã possui uma data móvel, que pode variar entre os meses de março e abril.

Quem estabeleceu esse critério foi a Igreja Católica ainda no século IV, durante o primeiro Concílio de Niceia, em 325. Na ocasião, as autoridades da Igreja Católica reuniram-se para determinar uma data para a comemoração da Páscoa com o objetivo de unificar a celebração da ressurreição de Cristo em toda a cristandade. Assim, durante o Concílio, ficou decidido que a data seria determinada pela seguinte estrutura: sempre celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de primavera/outono. Dessa forma, a comemoração para os cristãos não é fixa, acontece em data móvel, entre 22 de março e 25 de abril.

Quer saber os dias das próximas celebrações da Páscoa até o ano de 2033? Acompanhe a seguir:

Páscoa de 2024: 31 de março Páscoa de 2025: 20 de abril Páscoa de 2026: 5 de abril Páscoa de 2027: 28 de março Páscoa de 2028: 16 de abril Páscoa de 2029: 1º de abril Páscoa de 2030: 21 de abril Páscoa de 2031: 13 de abril Páscoa de 2032: 28 de março Páscoa de 2033: 17 de abril

Edição n.º 1402