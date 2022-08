Vôlei de Araucária vence mais um jogo e lidera classificação do Paranaense

O time de voleibol masculino SMEL/Araucária/Aspma/Berneck já venceu as três partidas que disputou pelo Campeonato Paranaense e assumiu a liderança da competição. A última vitória foi contra o Paranaguá, no dia 27 de julho, quando o time venceu por 3X0, com parciais de 26X24, 25X18 e 25X23. Mesmo sendo o primeiro jogo fora de casa e sem contar com o apoio da sua calorosa torcida, o time mandou muito bem.

Na quarta-feira, 17 de agosto, às 20h, a equipe araucariense volta a jogar em casa, no CSU, contra o São José dos Pinhais. E tem muito mais voleibol com emoção pela frente. No sábado, 20, às 18h, o adversário será o Toledo, no Ginásio Hugo Zeni. No domingo, 21, às 16h o jogo será contra o Cascavel, no Ginásio Ciro Nardi.

Foto – Thaise Oliveira/FPV

Texto: Maurenn Bernardo