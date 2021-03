Voleibol Araucária perde primeira partida das quartas de final

Compartilhe esta notícia:

Voleibol masculino precisa vencer o próximo jogo contra o Unimed/Aero no próximo sábado, dia 20. Foto: divulgação

Time araucariense perdeu de 3X1 para o Unimed/Aero (RN), na primeira de três partidas que as duas equipes disputarão nessa fase

O calor escaldante de Natal (RN) foi um adversário a mais para a equipe de voleibol masculino SMEL Araucária /ASPMA Berneck, que perdeu a primeira partida das quartas de final da Superliga B 2021 para o Unimed/Aero, na tarde de terça-feira, 16 de março. A derrota na primeira, da melhor de três partidas, foi por 3 sets a 1, com parciais de 14X25, 22X25, 25X18 e 17X25. Com esse resultado, o Araucária precisa vencer o próximo jogo, que será neste sábado, 20, às 17h, em casa, no Ginásio do CSU. Se isso acontecer, o terceiro duelo entre os dois times será no domingo, 21, às 17h, no Ginásio do CSU.

“Hoje a experiente equipe do Aeroclube/Unimed conseguiu impor um ritmo pesado no saque e limitou muito nosso jogo. O mérito da vitória foi deles, por conseguir isso e dificultar nosso side-out. Alguns de nossos atletas jogaram abaixo do que vinham apresentando e facilitou o trabalho da outra equipe. Sem contar o intenso calor característico daqui que nos esgotou fisicamente. Agora é corrigir as falhas e reverter a série, vencendo os dois jogos em Araucária”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

