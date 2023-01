Voleibol de Araucária detonou o Vôlei Futuro (SP) na estreia da Superliga B

O voleibol masculino SMEL Araucária/Aspma/Berneck estreou com tudo na Superliga B e detonou o adversário Vôlei Futuro, de Araçatuba (SP), por 3X0, com parciais de 25×21 / 25×19 / 25×23, dando uma pequena amostra do que a torcida pode esperar para a temporada. O jogo aconteceu no sábado (21/01), no Ginásio Joval de Paula Souza.

“A estreia na Superliga B foi da melhor forma possível, com vitória e com um jogo de qualidade frente à nossa apaixonada e vibrante torcida. Parabenizo a equipe pela obediência tática e a garra que tiveram do início ao fim do jogo. A vitória é mérito dessa determinação que todos estão apresentando nos treinamentos diários”, elogiou o técnico Everson Ribeiro.

No próximo sábado (28), o Araucária entrará em quadra novamente, mas dessa vez fora de casa. O jogo será contra o Goiás Vôlei, às 19h, no Ginásio da Serrinha, em Goiânia. “Agora é foco total nesse jogo fora de casa, contra um dos favoritos ao título. O Goiás Vôlei é o projeto do campeão olímpico Dante. Já estamos trabalhando com as informações do jogo deles e iremos aplicar nos treinos da semana, para neutralizar os pontos fortes e aproveitarmos os pontos deficientes. Será um grande jogo, com certeza”, avalia o técnico.