Voleibol de Araucária vence o Toledo e continua invicto no Paranaense

Os adversários estão tendo dificuldades para quebrar a invencibilidade do time SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck no Campeonato Paranaense de Voleibol Masculino. Invicta na competição, no domingo (24/09) a equipe araucariense jogou mais uma vez em casa e venceu o Toledo, por 3X0, com parciais de 25X20/26X24 e 25X19.

Com os resultados positivos que vem obtendo até aqui o time segue confiante, mandando todas as partidas em casa e podendo receber o carinho e apoio da sua fiel torcida. O próximo jogo que enfrentará na fase classificatória será contra o Vôlei Clube Cascavel, no sábado (07/10), às 19h, no Ginásio Joval de Paula Souza. E tudo conspira a favor para que a fase final da competição também aconteça em Araucária, entre os dias 03 a 05/11.

“A equipe está de parabéns pela vitória sobre o Toledo, os atletas foram muito bem na parte tática e isso facilitou o jogo e consequentemente nos fez alcançar o objetivo traçado”, disse o técnico Everson Ribeiro. Segundo ele, a equipe está dentro da meta definida, que era obter a classificação para a fase final e de preferência com o primeiro lugar para poder sediar a grande decisão.

“Apesar de mantermos a invencibilidade, estamos buscando não oscilar tanto nos jogos e diminuir o número de erros para chegar bem na semifinal e final, se Deus quiser”, garante o técnico.

Edição n.º 1382