Voleibol masculino de Araucária segue invicto no Paranaense Adulto

Nos dias 20 e 21 de agosto a equipe venceu mais dois jogos e no dia 10 de setembro voltará a jogar em casa, contra o Cascavel

O time de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck segue vencendo todas no Campeonato Paranaense Adulto. As duas vitórias conquistadas no último final de semana garantiram a liderança da equipe na competição. No sábado, 20 de agosto, a vitória foi contra Toledo, por 3X1, com parciais de 25X23/19X25/12X25 e 15X25, e no domingo, 21, o Araucária ganhou do Cascavel por 3X0, com parciais de 25X20/25X23 e 25X16.

“A equipe está de parabéns por alcançar o objetivo que era voltar com as duas vitórias e assegurar a liderança isolada da competição. No jogo contra Toledo, fizemos uma partida de recuperação após perder o primeiro set onde jogamos muito abaixo do que podemos. A partir do segundo set, corrigimos nossas falhas e imprimimos nosso ritmo de jogo e a vitória veio conforme o planejado. Contra Cascavel fizemos um jogo impecável e o resultado só podia ser o 3×0 obtido e ainda pudemos dar rodagem para todos os atletas.

Agradecemos aos nossos patrocinadores e a todos os envolvidos no projeto pelo apoio incondicional. O sucesso na competição é fruto disso”, declarou o técnico Everson Ribeiro. O Araucária voltará a jogar em casa, no Ginásio do CSU, no dia 10 de setembro, às 18h, contra o Cascavel.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo