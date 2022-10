Voleibol masculino segue imbatível no Campeonato Paranaense

O time masculino SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck conquistou sua nona vitória no Campeonato Paranaense de Voleibol. Nesta terça-feira (04/10) jogou contra o São José dos Pinhais, na casa do adversário, e venceu por 3X1. A equipe segue invicta na competição, liderando com facilidade a tabela de pontos e desde a rodada anterior, está classificada por antecipação para a próxima fase.



No jogo contra o São José dos Pinhais, quem levou a melhor no primeiro set foi a equipe da casa, mas no decorrer da partida o Araucária foi se encaixando e conseguiu a virada, vencendo os três sets seguintes. “Foi um jogo equilibrado e ambas as equipes apresentaram um bom nível. Iniciamos a partida um pouco abaixo de nosso ritmo habitual e acabamos perdendo o primeiro set. No segundo também cometemos alguns erros bobos, mas conseguimos sanar isso e a partir daí o jogo fluiu mais fácil, conseguimos a virada e fechamos o jogo em 3×1”, disse o técnico Everson Ribeiro.



O próximo jogo do Araucária será contra o Maringá, após o dia 20 de outubro, porém a data exata ainda não foi confirmada.