Votação para escolha dos novos conselheiros do FPMA termina hoje

Nesta quinta-feira, 15 de dezembro, é o último dia da eleição para escolha dos novos conselheiros do Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA). A eleição está sendo totalmente online, por meio do site https://fpma.eleicaonet.com.br/. Os eleitos ajudarão na administração e fiscalização de recursos que superam a casa do R$ 1 bilhão e que são utilizados para custeio de aposentadorias e pensões devidas ao funcionalismo público municipal.







Ao todo, 27 servidores da ativa e aposentados estão concorrendo. Os eleitos recebem R$ 2.300,00 mensais pelo trabalho extra e assumem seus mandatos já em janeiro de 2023. Como a eleição é segmentada, há candidatos concorrendo pela Câmara e outros pela Prefeitura. No caso da Câmara, são cinco funcionários disputando duas vagas no Conselho Administrativo e outros quatro disputando uma vaga no Conselho Fiscal. Já entre os candidatos do Executivo temos seis almejando uma das quatro vagas no Conselho Administrativo e sete de olho em três vagas no Conselho Fiscal. Entre os aposentados, são dois os concorrentes ao Conselho Administrativo e três ao Conselho Fiscal.

Estão em disputa sete vagas para o Conselho Administrativo (quatro para servidores do Poder Executivo, duas para servidores do Poder Legislativo e uma para servidor já aposentado de ambos os poderes). Há ainda outras cinco vagas para o Conselho Fiscal (três servidores do Poder Executivo, um do Poder Legislativo e um aposentado). Ainda conforme as regras, os servidores de cada segmento podem votar em seus pares. Ou seja, funcionário da Prefeitura só vota em funcionário da Prefeitura, da Câmara só vota em quem for da Câmara e aposentado só vota em aposentado.

Foto: Carlos Poly.