10% da produção industrial do Estado vem de Araucária

Polo industrial do Município é o maior do Estado e tem o dobro do tamanho de Curitiba

Foto: Carlos Poly

Por WALDICLEI BARBOZA

EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDÚSTRIA

Dados da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) mostram que 10% da produção industrial do Paraná é gerada em Araucária, o que faz da cidade o maior polo fabril dentre os 399 municípios paranaenses.

Neste ano de 2021, por exemplo, só o setor industrial araucariense deve gerar R$ 23,8 bilhões em riquezas para o Estado. Quando colocamos na conta as riquezas geradas pelo comércio local chegamos a R$ 29,6 bilhões. O Estado, por sua vez, calcula que suas indústrias e comércios juntos gerem R$ 312,5 bilhões. É com base nesta riqueza absoluta que são calculados os impostos que alimentarão os cofres públicos.

A pujança do polo industrial de Araucária, além de beneficiar a cidade, contribui também para o desenvolvimento de todo o Estado. Isto porque a produção industrial local resulta essencialmente em ICMS. Como é de competência estadual, 75% desse imposto fica com o Governo do Estado. Os outros 25% são distribuídos entre todos os municípios do Paraná. Ou seja, no final das contas, muito pouco dos tributos gerados aqui ficam efetivamente na cidade.

Embora apenas uma parcela ínfima do ICMS gerado pelas indústrias de Araucária fique em nosso Município, quando comparado com as outras cidades do Paraná e considerando as regras atuais de distribuição das cotas, não podemos reclamar.

A distribuição dos 25% do ICMS que cabe aos municípios é feita com base numa série de critérios que, quando calculados, formam o Índice de Participação dos Municípios (IPM). Ao todo, são sete os critérios, sendo que o chamado Valor Adicionado Fiscal (VAF), que é o quanto as indústrias e comércios de cada cidade produziram, é o que possui maior peso nesta conta. Logo, como temos uma indústria forte, nosso VAF é alto e, assim, recebemos mais dinheiro.

Dados da SEFA mostram que as indústrias instaladas em Araucária devem gerar R$ 23,5 bilhões em riquezas ao longo de 2021. O número é praticamente o dobro do que as indústrias instaladas em Curitiba vão gerar no mesmo período (12,9 bilhões).

Araucária, no final das contas, só fica em segundo entre os municípios que mais recebem cotas de ICMS (perdendo justamente para Curitiba) porque o setor comercial da Capital é muito forte. Ou seja, ganhamos quando o assunto é indústria, mas perdemos quando é comércio, o que é natural. Afinal, a cidade vizinha tem 2 milhões de habitantes contra 150 mil araucarienses.