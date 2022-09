A importância da leitura na primeira infância

Por que lemos para as crianças?



Porque sabemos que essas leituras permitem que elas determinem algo fundamental para si: a descoberta de que os textos são coisas que tem um sentido, uma pluralidade de sentidos, e que cada sujeito deve trabalhar um pouco para chegar a construir o sentido em seu espírito.

Quando o adulto lê para a criança e estimula que ela manipule livros literários, está motivando-a na ampliação progressiva de seu vocabulário, pois as experiências leitoras lhe dão acesso a uma infinidade de palavras e seus significados.



A leitura contribui para que a criança adquira diferentes sentidos e desenvolva sua imaginação, criatividade e senso crítico, no que diz respeito ao conhecimento de si, do outro e do mundo. Nessa perspectiva, considera-se essencial que a família, as Unidades Educacionais e a sociedade planejem e proporcionem momentos de leitura de qualidade, com materiais adequados à faixa etária e que sejam capazes de envolvê-las em seu enredo.



Assim, ler uma história é “se dar em alma e olhar no fundo dos olhos daquela criança que diante de ti espera muitas vezes por um sopro real de vida por meio das palavras”, Sonia Rosa.

Considera-se fundamental para a garantia de uma boa experiência leitora: