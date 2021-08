A Kombina Baby & Kids é a mais nova loja de roupas infantis em Araucária

Ambiente aconchegante permite que os clientes se sintam á vontade para escolher às peças lindíssimas da loja. Foto: Marco Charneski

A paixão por roupas infantis acabou se transformando em um negócio para uma empresária araucariense, que até então era advogada. Mesmo antes de pensar em ser mãe, ela conta que sempre se encantou por peças para bebês e crianças. Tanto que decidiu abrir sua própria loja, a Kombina Baby & Kids, que inaugurou no dia 10 de agosto, com a proposta de trazer para Araucária uma loja que atraísse as pessoas, vendendo roupas bonitas a preços justos. “Parece que a ideia vem funcionando, porque já ouvi de várias clientes que nosso preço é ótimo, que nossas peças são lindas e que fica difícil entrar na loja e sair sem levar nada”, comemora a empresária.

A Kombina trabalha com roupas infantis dos tamanhos recém-nascido até o 16 e também tem sapatinhos e meias para bebês, alguns acessórios como bonés, bolsinhas, tiaras e laços, naninhas e saídas de maternidade.

A decoração da loja é um atrativo a mais, a exemplo do balcão de atendimento, que simula a frente de uma Kombi. E a empresária explica porque escolheu esse item diferente e divertido na hora de decorar o ambiente: “Meu marido se uniu a um grupo de amigos que todo ano faz uma viagem com carros velhos, passando por vários países. Então ele comprou uma Kombi e acabamos nos divertindo passeando com ela. Quando decidi abrir a loja, queria algo temático e veio na mente o tema Kombi. Aí ficou Kombina, uma mistura de Kombi com combina (combinar). A logo leva o desenho de uma Kombi de brinquedo”.

Entre as novidades de inauguração, a Kombina Baby & Kids está com muitas peças da coleção Outono/Inverno a preços imperdíveis, mas já no início de setembro, as mamães e futuras mamães poderão encontrar na loja peças lindíssimas da coleção Verão. “Venha conhecer a Kombina e se apaixonar por todas as peças”, convida a empresária.

Serviço

A Kombina Baby & Kids fica na rua Pedro Druszcz, 40, Centro, fone (41) 4114-0447. Confira as novidades da loja no Instagram @kombina_babykids.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021