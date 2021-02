A multiplicação do pão

Compartilhe esta notícia

Os primeiros reflexos de que algo ruim estaria para acontecer ligou o alerta do casal Deise e Elson do Prado, quando foram obrigados a fechar a autoescola que mantêm em Curitiba por causa da pandemia, inicialmente por 15 dias e depois sem prazo para retornar.

Isoladas e protegidas na sua casa em Araucária. Deise e a filha Rafaela, ficaram sabendo que havia pessoas precisando da doação de alimentos e decidiram fazer pães caseiros e doce de abóbora para doar. “O pão seria uma ótima refeição para começar o dia dessas famílias, principalmente para as crianças. Foi como começamos com a fornada de pães a nossa jornada”, contou Deise.

“Uma senhora muito humilde disse que aquele pão seria a única refeição que ela teria no jantar. Suas palavras doeram em nós e percebemos que só entregar o pão não seria o suficiente”. A família procurou ajuda dos amigos da Igreja Pentecostal Filadélfia que eles frequentam, e foram em busca de doações. “Nosso amigo Alexandre Farias, gerente de um box na Ceasa se propôs a conseguir frutas e verduras, e a cada dia mais pessoas e empresários se engajaram na nossa causa”, diz Elson.

No começo o casal reunia os voluntários na garagem da sua casa, mas à medida que as doações aumentavam, a garagem foi ficando pequena e eles pediram autorização ao Pastor Josué, da Igreja Filadélfia, para utilizar o refeitório da igreja na montagem das cestas.

As doações eram entregues todas semana sendo 20 cestas básicas, 80 cestas de frutas e verduras e 50 pães. Produtos de higiene pessoal e limpeza, também foram entregues. As famílias beneficiadas vinham dos projetos sociais da Igreja Filadélfia, famílias de imigrantes venezuelanos e bolivianos e pessoas das comunidades carentes.

Até o mês de dezembro de 2020 o grupo de amigos e voluntários realizou mais de 2 mil doações. Deise diz que ter a oportunidade de iniciar o Projeto O Pão Nosso de Cada Dia, foi uma benção. “Superamos todas as expectativas iniciais e fizemos a diferença na vida das pessoas, essa é a lição que fica, a de que é possível compartilham e multiplicar o amor pelo próximo”.

