Acidente na BR 476 deixa duas vítimas fatais e uma em estado grave no sábado (6)

Na noite de sábado(06), ocorreu um acidente no km 163 da BR 476, trecho entre Contenda e Araucária, próximo à entrada para Guajuvira / Restaurante Roda D’água. Os veículos, um Celta e um Uno, colidiram de frente.

Ambos os motoristas perderam a vida no local do acidente. Uma terceira vítima, uma mulher, foi ejetada do Uno durante a colisão e foi socorrida em estado grave para o pronto-socorro do Hospital do Trabalhador. O Uno envolvido no acidente tinha placas de Campo Largo.

Uma das vítimas fatais foi Anderson Fernandes Ribeiro, morador de Contenda e conhecido na região. Anderson, carinhosamente chamado de “Andy” por amigos e familiares, perdeu a vida no acidente. Ele estava no veículo Celta no momento da colisão fatal.

O resgate das vítimas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, que colaborou com as equipes da concessionária Via Araucária. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não forneceu detalhes sobre as circunstâncias específicas que levaram ao acidente. No entanto, indícios sugerem que um dos veículos pode ter invadido a contramão, resultando na colisão fatal.

Anderson Fernandes Ribeiro, era filho do Vereador João Fernandes Ribeiro, deixando para trás não apenas sua família, mas também uma filha pequena. Nas redes sociais, manifestações de luto inundam os perfis.