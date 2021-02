Advogado, recém formado e com muito orgulho

Compartilhe esta notícia

João Matheus dos Anjos (centro) é o mais novo reforço na equipe dos advogados Adalberto Fragoso, Eliane Bobhko e Débora Fregonese. Foto: Marco Charneski

EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO – 131 ANOS

João Matheus Fragoso dos Anjos é um jovem advogado de 22 anos que é o mais novo sócio júnior de um importante escritório de advocacia no centro da cidade. Mas o que esse rapaz tem de tão especial que o qualifica para representar os universitários nessa edição comemorativa do jornal?

Estudante em 2020 do último ano do curso de direito da Unifacear, João Matheus, filho único e apaixonado por cavalos, transformou seu quarto em sala de aula e em local de trabalho durante a pandemia. “Quando as aulas passaram a ser virtuais eu achei que não iria me acostumar e fiquei muito preocupado, afinal era o meu último período, tinha o exame da OAB e o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), e para não perder o ano eu decidi manter uma disciplina de estudos e me adaptar à nova rotina, que incluía também o trabalho home office do meu estágio na promotoria de saúde, do Ministério Público”.

Segundo João, cada professor ministrava suas aulas ao vivo em uma plataforma de videoconferência, no mesmo dia e horário da grade presencial, interagindo com os alunos, o que facilitou a adaptação. A professora que orientava seu TCC lhe deu todo o suporte necessário para que ele concluísse o trabalho e pudesse apresentar à banca no final do ano, também on-line. “Os professores nos motivaram muito, diversificando as aulas e promovendo ações pra levantar nossa moral, assim o ano letivo acabou passando rápido”.

Pouco antes do surto da Covid-19 no país, o estudante se sentiu preparado para prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e passou na primeira fase. Com a pandemia a segunda fase só foi acontecer no final do ano e nesse meio tempo, João conseguiu ainda conciliar um cursinho preparatório em sistema EAD (ensino a distância) a sua rotina de estudos e trabalho. E a recompensa veio com aprovação dupla: ele passou pela Banca Examinadora no seu projeto de conclusão de curso e no exame da Ordem dos Advogados, obtendo o direito de advogar assim que recebesse o Certificado de Conclusão do Curso da Unifacear.

Como João estava ansioso para retirar sua carteira da OAB, ele colou Grau de Gabinete, mas pretende participar da cerimônia e festa de formatura, que vai acontecer no decorrer desse ano para as turmas concluintes de 2020. “Vai ser um momento especial para mim, para os meus pais que aguardaram tanto pela minha formatura, e para o meu tio que é advogado e a minha inspiração”, diz.

O jovem advogado quer continuar seus estudos e se especializar em direito criminal e vê nas aulas a distância uma excelente oportunidade de cursar instituições renomadas de ensino no Brasil e no mundo. “Mais do que nunca, nesse universo globalizado a internet veio para derrubar barreiras, aproximar pessoas e facilitar a transmissão do conhecimento. Eu não tinha percebido isso antes até a chegada da pandemia e essa é a lição, o conhecimento está aí a disposição, basta a gente querer aprender”.

No escritório de advocacia que João atua desde o início deste ano, ele trabalha com outros advogados bem mais experientes e aproveita cada momento para aprender algo novo. “A convivência com eles é uma nova faculdade, eles me orientam, escutam minhas ideias e acima de tudo, me dão confiança, tratando-me como um companheiro de trabalho e isso é muito gratificante”.

Uma das sócias do escritório, a advogada Débora Dela Vedova Fregonese é só elogios ao mais novo membro da equipe. Segundo ela, o jovem advogado tem uma disposição incrível para trabalhar e para aprender, é um diamante a ser lapidado com qualidades essências à profissão como simplicidade, carisma e versatilidade que são diferencias num mercado tão competitivo. “O João foi um presente para nós, ele trouxe o vigor e o frescor da juventude para o escritório, me vejo muito nele quando eu era jovem. Vai ser um excelente advogado na área que escolher pois ele está disposto a fazer a diferença e ser o melhor defensor para o seu cliente”.

Texto: Rosana Claudia Alberti